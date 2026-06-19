Luigi Mangione ügyvédei mégsem fognak az emberöléssel vádolt férfi pszichiátriai állapotával érvelni

A UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson lelövésével vádolt férfi ügyvédei mégsem fognak pszichiátriai védekezéssel érvelni a vádlott állami bíróságon zajló emberölési perében.

Luigi Mangione ügyvédei egy nappal azután változtattak álláspontjukon, hogy közölték a bíróval: megpróbálják bizonyítani, hogy Mangione „az eset idején rendkívüli érzelmi zavar” hatása alatt állt.

A 28 éves Mangione ártatlannak vallotta magát mind a szövetségi, mind az állami eljárásban, amelyet Thompson 2024 végén, Manhattan belvárosában történt halálos lelövése miatt indítottak ellene.

A fordulat az előtt a csütörtöki határidő előtt történt, ameddig Mangione jogi csapatának át kellett volna adnia a manhattani kerületi ügyészségnek a pszichiátriai védekezést alátámasztó információkat.

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Ha Mangione kitartott volna a pszichiátriai védekezés mellett, és az esküdtszék ezt elfogadta volna, akkor rövidebb börtönbüntetésre számíthatott volna, mivel emberölés helyett gondatlanságból elkövetett emberölésben marasztalhatták volna el. Ugyanakkor ez a védekezés azt is jelentette volna, hogy Magione lényegében elismeri, hogy ugyan enyhítő körülmények mellett, de megölte Thompsont.

Ez az érvelés eltér attól, amikor valaki beszámíthatatlanságra hivatkozva vallja magát ártatlannak; ez utóbbi általában felmentésre irányul, és olyan büntetésre, amely börtön helyett pszichiátriai intézeti elhelyezést jelent.

Mangione szerdán jelent meg a bíróságon, amikor a bíró az akkor még tervezett pszichiátriai védekezéséről beszélt. A következő bírósági meghallgatását augusztus 11-re tűzték ki, az állami bírósági per pedig szeptember 8-án kezdődik.

Napokkal azután tartóztatták le, hogy az 50 éves Thompsont 2024. december 4-én hátulról lelőtte egy maszkos fegyveres, amikor egy manhattani szállodába tartott, ahol éves befektetői konferencián vett volna részt. (BBC)