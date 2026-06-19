Mielőtt a hétvégén mind megsülnénk, itt-ott már pénteken meg lehet majd sülni

Szombaton nagy eséllyel hőségriasztást rendelhetnek el – erről Oroszi Beatrix új országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Hogy másod- vagy harmadfokú riasztást kell-e kiadni, az még nem dőlt el, az viszont biztos, hogy tartósan 30 fok feletti hőmérsékletre lehet készülni.

Van, ahol viszont már pénteken megkezdődik a kánikula, nap közben 29-35 fok között alakul a hőmérséklet, és késő estére is csak 19-25 fokig hűl a levegő.

Szombaton már 31-36 fok is lehet nap közben, vasárnap pedig még ennél is melegebb lesz: 32, 37 fokot mérhetünk kora délután – írja a HungaroMet. A hét utolsó napján hőzivatarokra lehet számítani (ez olyan zivatar, amit az extrém meleg indít be) az ország nagy részén, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon.

Oroszi Beatrix arra külön figyelmeztetett mindenkit, hogy a hőségnek több egészségügyi kockázata is van, ezért ilyenkor kiemelten fontos odafigyelni a sérülékeny csoportokra, így az idősekre, a krónikus betegséggel élőkre és a csecsemőkre. Felhívta a figyelmet a folyadékpótlás és a rendszeres pihenő fontosságára, arra, hogy melegben ne menjünk ki a napra, figyeljünk oda jobban a környezetünkben élőkre és idős rokonainkra, aki pedig rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz.