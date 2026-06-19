Sávos vízdíjemelést javasol Karácsony Gergely

Karácsony Gergely főpolgármester vízdíjak kiszabásának reformját sürgette egy pénteki sajtótájékoztatón, ahol a klímaváltozás következményei miatt díjemelést javasolt, de nem általánost, hanem egy bizonyos ingyenes mennyiségen felüli sávos tarifát, számolt be a 24.hu.

Karácsony elmondása szerint a legnagyobb problémák egyike a víziközmű-hálózat állapota. Országos szinten katasztrofális a helyzet, és bár Budapesten a 10–12 százalékos hálózati vízveszteség viszonylag jónak számít, ez is jelentős pazarlást jelez. A főváros szerint ennek egyik oka az, hogy az Orbán-kormány 2013-ban befagyasztotta a vízárakat, így a szolgáltatók bevételei nem követték a költségek növekedését. Karácsony szerint az így kialakult díjszinten nem lehet kigazdálkodni a szükséges fejlesztéseket és a felelős, hosszú távú vízgazdálkodást.

Fotó: Németh Dániel/444

A főváros ezért díjemelést javasol, de nem általánosat, ehhez pedig vissza kell adni a vízszolgáltatást az önkormányzatoknak. A javaslat értelmében vissza kellene adni a településeknek a vízdíjak meghatározásának jogát, hiszen a szubszidiaritás elve szerint annak a szereplőnek kell dönteni, amely a szolgáltatásért felelős. Ha a Fővárosi Vízművek feladata a vízellátás biztosítása, akkor rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel is, amelyekkel ezt fenntartható módon meg tudja oldani, érvelt a főpolgármester.

Karácsony szerint a jelenlegi rendszerben minden fogyasztó ugyanazzal a mesterségesen alacsony árral szembesül, ami azt jelenti, hogy az állam indirekt módon a magasabb jövedelmű háztartásokat is támogatja. A főváros ehelyett differenciált megközelítést javasol.

A javaslat szerint egy alapmennyiséget minden háztartás ingyen kapna, az efölötti fogyasztás viszont progresszíven drágulna.

Viszont a már működő rezsitámogatási rendszert nemcsak megtartanák, hanem ki is bővítenék, hogy a rászorulók védelme biztosított legyen.

Karácsony Gergely szerint egy átlag fogyasztó 1900 forintot fizet havonta, ehhez képest pedig csak egy pár száz forintos emelésről lenne szó.