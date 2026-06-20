16 éves dédunokája ölhette meg az idős nőt Józsefvárosban

Június 15-én találták holtan a rendőrök a 85 éves nőt a VIII. kerületi, Práter utcai otthonában, miután egy bejelentésre kivonultak a helyszínre.

A szemle után emberölés gyanújával indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.

Barátnőjét, egy 15 lányt bűnpártolással gyanúsítanak, őt is őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. (Police.hu)