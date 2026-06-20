24.hu: Máris leváltotta Tóth Tamás rendőrfőkapitányt Pósfai Gábor

Pósfai Gábor belügyminiszter néhány nap után visszavonta Tóth Tamás Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány kinevezését - értesült több forrásból a 24.hu.

Tóth Tamást június 10-én nevezte ki a belügyminiszter, miután elődje tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Belügyminisztérium nem reagált érdemben a lap kérdésére, annyit írtak, ha lesz mondandójuk, kiadnak egy közleményt.

Tóth Tamás 2010-14 között budapesti rendőrfőkapitány volt, majd 2016-tól a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát vezette.

Tóth pár éve egy bizottsági meghallgatáson Fotó: Németh Dániel/444

A lap szerint Tóth Tamást sok bírálat érte tekintélyelvű stílusa miatt, attól lehetett tartani, hogy sokan leszerelnek miatta. A Közszolgálati Rendőrszakszervezet ellenezte is a kinevezést, a kritikák eljutottak a miniszterhez is. A szakszervezet alelnöke Tóth leváltását sem megerősíteni sem cáfolni nem akarta.