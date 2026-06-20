A lengyel elnök visszavonta Zelenszkijtől a legmagasabb állami kitüntetést

Karol Nawrocki lengyel elnök megfosztotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől, a Fehér Sas-rendtől, amit még 2023-ban kapott meg.

Nawrockit felháborította, hogy Zelenszkij múlt hónapban úgy döntött, az egyik katonai egységet a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezi el. A lengyel elnök szerint ez a lépés érthetetlen és mélyen kiábrándító.

Az UPA a 40-es 50-es években az ukrán függetlenségért harcolt a Vörös Hadsereg, a náci Németország és a lengyel hatóságok ellen, ezért Ukrajnában sokan hősöknek tartják őket. Lengyelország viszont azzal vádolja az UPA-t, hogy 1943–45 között népirtást hajtott végre Volhíniában a lengyelek ellen. A lengyel elnök arról beszélt, a többség számára az UPA mindenekelőtt az a szervezet marad, amely felelős a brutális bűncselekményekért.

Nawrocki hangsúlyozta, hogy a diplomáciai vita ellenére Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az oroszok elleni háborúban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elítélte Varsó lépését, amelyet „stratégiai hibának” és „tiszteletlennek” nevezett.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megpróbálta enyhíteni a Kijev és Varsó között növekvő diplomáciai konfliktust. Pénteken arról posztolt, hogy ez a viszály „örömet okoz” Putyinnak, majd felszólította Zelenszkijt és Nawrockit, hogy „nyugodjanak meg, ne szítsák a feszültségeket”.

Zelenszkij személyesen nem kommentálta a döntést, Szibiha viszont közölte, ezek után visszaadja a 2022-ben kapott lengyel kitüntetését. „Egyetlen másik ország elnöke sem fogja meghatározni számunkra a történelmünket” – üzente. (BBC)