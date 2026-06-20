Kisgépbalesetben meghalt az Ubisoft alapítója, ő vezette a Cessnát

A baleset helyszíne a kiégett roncsokkal

A La Baule-i reptér közelében búzamezőbe csapódott és kigyulladt egy kisrepülőgép Franciaországban, mindkét gépen tartózkodó személy meghalt. Az egyikük, a Cessna 421-es pilótája a 69 éves francia Claude Guillemot, a legendás játékfejlesztő cég, az Ubisoft egyik alapítója és aktuális elnöke volt. Guillemot lelkes pilóta, ezúttal is egy több mint 100 résztvevővel megrendezett kisgépes fesztiválra igyekezett La Baule-ba, a Loire folyó Atlanti óceáni torkolatához.

Guillemot négy testvérével együtt 1986-ban alapította meg Bretagne-ben az Ubisoftot, amiből a világ egyik legnagyobb játékfejlesztője lett, olyan címekkel, mint az Assassin’s Creed, a Far Cry vagy a Lapins Crétins. Claude Guillemot az Ubisoft mellett azt a családi céget vezette, ami a Harcules márkanevű hangrendszereket és a Thrustmaster gamer kiegészítőket gyártja.

(via Le Figaro)