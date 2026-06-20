Nyomoz a rendőrség, miután lázgörcsben meghalt egy kétéves kisfiú a tatabányai kórházban

Lázgörcsöt kapott és meghalt egy kétéves kisfiú a tatabányai kórházban – közölte a Tények. A szülők azt mondták, előző nap bementek a tatabányai gyerekügyeletre, mert a gyereknek 39 fokos láza volt, de hazaküldték őket.

Másnapra sem javult a helyzet, ezért a háziorvos agyhártyagyulladás gyanújával kórházba küldte, de a szülők szerint ott nem tudták eldönteni, hogyan kezeljék, osztályról osztályra küldték. Az édesanya elmondása szerint a gyerek 40,9 fokos lázzal sem került az intenzívre és gépre sem tették. Állításuk szerint infúziót és antibiotikumot sem kapott. A kisfiú oxigénhiánnyal született, epilepsziás volt és szondával kellett táplálni.

A kisfiú szülei Fotó: Tények

A gyerek sokkot kapott a láztól, újra kellett éleszteni, de végül nem tudták megmenteni az életét a kórházban. A patológus a szülők szerint azt mondta, ne kérjenek boncolást, mert a gyerek már így is eleget szenvedett. Végül egy jogvédő szervezet segítségével feljelentést tettek, szerintük a kórház a felelős a gyerek halála miatt. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz, a kórház erre hivatkozva nem válaszolt a csatorna megkeresésére.