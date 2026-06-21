Az ukrán dróntámadás után az oroszok leállították a üzemanyag-kereskedelmet a Krímben

Négyen meghaltak, huszonnyolcan pedig megsebesültek egy ukrán dróntámadásban a Kercsi-félszigeten a Krímben – közölte az ukránoktól elcsatolt régió vezetője, Szergej Akszjonov. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint 14 sebesültet kórházba szállítottak, köztük van két gyermek is, súlyos állapotban.

Ukránok által használt drón egy gyakorlaton Fotó: PAVLO BAHMUT/NurPhoto via AFP

A bejelentés szerint a Krímben felfüggesztették a kereskedelmi üzemanyag-értékesítést, a kereskedők kizárólag azoknak az állami szerveknek adhatnak ki, amik a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A BBC szerint a lakosság hozzáférése eddig is korlátozott volt. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 239 ukrán drónt lőtt le kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A minisztérium közölte, hogy orosz drónokkal ukrán energetikai létesítményeket támadtak.

Az ukrán támadás a krími villamosenergia-hálózatban is eltalálta, ezért részleges áramkimaradás van a régióban. A Kercsi-szorosban találat ért egy kompot, az orosz szárazföld és a Krím közti kompforgalmat felfüggesztették. Emellett tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint katonai logisztikai épületeket és radarrendszereket is eltaláltak. „Oroszország kizárólag az erőből ért, a mi hosszú távú erőnk pedig biztosan a béke érdekében dolgozik” – írta az elnök posztjában. Az ukrán elnök szerint a hétvégén legalább heten meghaltak az orosz támadásokban, több mint harmincan – köztük gyerekek – pedig megsérültek.