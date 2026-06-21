Az ukrán dróntámadás után az oroszok leállították a üzemanyag-kereskedelmet a Krímben

Négyen meghaltak, huszonnyolcan pedig megsebesültek egy ukrán dróntámadásban a Kercsi-félszigeten a Krímben – közölte az ukránoktól elcsatolt régió vezetője, Szergej Akszjonov. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint 14 sebesültet kórházba szállítottak, köztük van két gyermek is, súlyos állapotban.
A bejelentés szerint a Krímben felfüggesztették a kereskedelmi üzemanyag-értékesítést, a kereskedők kizárólag azoknak az állami szerveknek adhatnak ki, amik a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A BBC szerint a lakosság hozzáférése eddig is korlátozott volt. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 239 ukrán drónt lőtt le kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A minisztérium közölte, hogy orosz drónokkal ukrán energetikai létesítményeket támadtak.
Az ukrán támadás a krími villamosenergia-hálózatban is eltalálta, ezért részleges áramkimaradás van a régióban. A Kercsi-szorosban találat ért egy kompot, az orosz szárazföld és a Krím közti kompforgalmat felfüggesztették. Emellett tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint katonai logisztikai épületeket és radarrendszereket is eltaláltak. „Oroszország kizárólag az erőből ért, a mi hosszú távú erőnk pedig biztosan a béke érdekében dolgozik” – írta az elnök posztjában. Az ukrán elnök szerint a hétvégén legalább heten meghaltak az orosz támadásokban, több mint harmincan – köztük gyerekek – pedig megsérültek.