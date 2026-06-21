Korrupció miatt áll bíróság elé a spanyol miniszterelnök felesége, nem hagyhatja el az országot

Nem hagyhatja el az országot Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök felesége, Begoña Gómez, akit sikkasztással, befolyással való visszaéléssel és más korrupciós bűncselekményekkel vádoltak meg egy két éven át húzódó nyomozás után – írta meg a Guardian. Az 55 éves Gómez tagadja, hogy szabályt sértett volna az ügyben, ami a Tiszta Kezek nevű, szélsőjobboldalhoz köthető szakszervezet feljelentésére indult.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és felesége, Begoña Gómez Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

Az ügyben eljáró bíróság szombaton döntött úgy, hogy Gómeznek le kell adnia az útlevelét, az országot tilos elhagynia, havonta kétszer pedig meg jelentkeznie kell a bíróságon. A tárgyalást jelenleg még nem tűzték ki.

A miniszterelnök rendre alaptalannak nevezte a vádakat, és politikai indíttatású rágalmazásról beszélt. Pártja, a Spanyol Szocialista Munkáspárt politikai üldöztetésről posztolt. Sánchez azzal az ígéretre került hatalomra, hogy véget vet az előző, néppárti kormány okozta korrupciónak, jelenleg azonban több nyomozás is folyamatban van családtagjai és politikai szövetségesei ellen. Sánchez neve ugyanakkor egyelőre nem bukkant fel egyik ilyen ügyben sem.