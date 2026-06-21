Tardos Gergely az Államadósság Kezelő Központ új vezetője

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t (ÁKK). Ezzel Hoffmann Mihály elnök-vezérigazgató pozícióját veszi át.

Kármán azt írta, hogy Tardos Gergely az államadósság és a likviditás kezeléséért felel majd. Fontos feladata lesz az állam kamatköltségeinek leszorítása, hogy a kormány többet költhessen a közszolgáltatásokra.

Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Ezelőtt az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felméréséért.

Korábban a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott.