2700(!) kilónyi kokaint foglaltak le az ausztrál rendőrök

Rekordméretű, 2700 kilónyi kokaint foglalt le az ausztrál rendőrság Sydney közelében, egy föld alatti rejtekhelyen - írja a Reuters.

A lefoglalt kokain nagyjából 816 millió ausztrál dollárt (ez több int 200 milliárd forint) ér, a kábítószert műanyag tartályokba rejtették, amiket konténerekben ástak a föld alá.

Csak az érzékeltetés kedvéért: 2700 kiló nagyjából 45 átlagos testalkatú felnőtt ember, vagy egy nagyobbacska fehér orrszarvú súlya, 200 milliárd forint pedig Mészáros Lőrinc vagyonának kilencede, vagy Szeged éves költségvetése kétszer.

Az ausztrál hatóságok két férfit (egyikük 21, másikuk 25 éves) fogtak el, ők gyalog próbáltak elmenekülni a helyszínről.

Az ügy egy nagyobb bűnözőbanda lefülelésének része, a nyomozás során korában már lefoglaltak 178 kiló kokaint és 142 kiló metamfetamint, azaz összesen már bő 3 tonnányi kábítószert.