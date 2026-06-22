Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalának tisztviselői megpróbálták elmagyarázni, hogy miért birtokolhatja még mindig Benito Mussolini volt olasz diktátor, II. Katalin orosz cárnő és Gerhard Schröder volt német pénzügyminiszter, a „Kreml barátja” továbbra is Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől visszavontak.

„Az első kettő már rég elhunyt, és Lengyelország nem vonja vissza posztumusz a Rendet. A volt német pénzügyminiszter eközben soha nem sértette meg olyan nyíltan a lengyel nemzetet, mint az ukrán elnök, bár Putyin Oroszországát támogató tevékenységét el kell ítélni, mint Lengyelországra és Európára nézve károsat” - szól a hivatalos kommüniké a Pravda tudósítása szerint.

A lengyel álláspont szerint Gerhard Schröder hivatali ideje alatt Németország nem állított emlékművet Hitlernek vagy Himmlernek, és a Bundeswehr egyetlen egységét sem nevezték el „SS-hősökről”. Azt is kiemelték, hogy Zelenszkijt nem aggasztotta, hogy ezek az emberek a Fehér Sas Rendet viselik, amikor ő maga átvette a kitüntetést.

„A lényeg végül is az ukrán vezető szándékos sértése egy olyan nemzet felé, amely az elmúlt négy évben Ukrajna legjobb barátjának bizonyult. Nem tisztelik azoknak az őseit, akik segítettek nekik, amikor ez élet-halál kérdése volt” – hangsúlyozta Agnieszka Jędrzak, az elnöki hivatal tisztviselője, azzal zárva az eszmefuttatást:

„Támogatjuk Ukrajnát, de nem hagyjuk, hogy sértegessenek minket.”

Karol Nawrocki június 19-én döntött arról, hogy megfosztja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől, a Fehér Sas-rendtől, amit még 2023-ban kapott meg. A visszavonást azzal indokolta, hogy Zelenszkij múlt hónapban úgy döntött, az egyik katonai egységet a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezi el. A lengyel elnök szerint ez a lépés érthetetlen és mélyen kiábrándító.

Az UPA a 40-es 50-es években az ukrán függetlenségért harcolt a Vörös Hadsereg, a náci Németország és a lengyel hatóságok ellen, ezért Ukrajnában sokan hősöknek tartják őket. Lengyelország viszont azzal vádolja az UPA-t, hogy 1943–45 között népirtást hajtott végre Volhíniában a lengyelek ellen. A lengyel elnök arról beszélt, a többség számára az UPA mindenekelőtt az a szervezet marad, amely felelős a brutális bűncselekményekért.

Június 20-án Zelenszkij jelezte, hogy postán küldte vissza a kitüntetést Nawrockinak, utóbb egyébként a lengyel elnöki hivatal ezt a lépést is barátságtalan gesztusnak nevezte.

Az ukrán elnök utóbb azt nyilatkozta a kialakult helyzetről, hogy szerinte Karol Nawrocki a Fehér Sas-rend visszavonása körüli helyzetet a belső politikai viták miatt eszkalálta.

„Én ezt pusztán a választási folyamat részének tekintem. Karol Nawrocki elnök a pártja miniszterelnöki posztjáért küzd Tusk miniszterelnökkel szemben. Ennek semmi köze hozzánk – ez az ő belső ügyük” - fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve azt is, hogy szerinte Nawrocki az ukránok elleni gyűlöletkeltéssel tartja fenn a belső politikai csatározást.