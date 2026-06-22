A pályakezdő GenZ-k jobban keresnek, mint anno a pályakezdő milleniálok

A Z-generációba tartozók pályakezdőként jobban keresnek, mint a milleniálok kerestek pályájuk kezdetén – állítja a brit Resolution Foundation kutatóintézet friss elemzése.

A megállapítások szerint a 1997 és 2012 között született Z-generáció tagjai egyfajta „mini béremelkedést” tapasztalnak karrierjük elején, ellentétben a millenniálokkal (az 1980-as évek eleje és az 1990-es évek közepe között születettek), akiknek pályakezdése sokkal döcögősebben alakult. A kutatóintézet szerint a milleniál volt az első generáció, amelynek nem sikerült magasabb jövedelmet elérnie, mint a szüleiknek. Ennek egyik fő oka, hogy sokan közülük a 2008-as pénzügyi válság idején léptek be a munkaerőpiacra, amelyet hosszú éveken át tartó reálbér-stagnálás követett.

A kutatás szerint a 2000-es évek elején születettek 24 évesen többet keresnek, mint bármely korábbi generáció ugyanilyen korban, egészen az 1950-es években születettekig visszamenően. A legnagyobb javulást közülük a legalacsonyabb keresetűek tapasztalták. Az alsó 10 százalékába tartozók fizetése elsősorban a minimálbér-emeléseknek köszönhetően nőtt jelentősen, különösen 2016 után, reálértéken számolva az ő bérük 2012 és 2025 között 36 százalékkal emelkedett.

A bérskála közepén lévő, 22–29 éves munkavállalók órabére ugyanezen időszak alatt 15 százalékkal nőtt. Összehasonlításképpen: a harmincas éveikben járó dolgozók bére csak 4 százalékkal, az összes munkavállalóé pedig átlagosan 11 százalékkal emelkedett.

További problémát jelent, hogy a 16–24 évesek között már közel egymillióan vannak azok, akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak, sem képzésben nem vesznek részt. Őket az angol szakirodalom NEET-eknek (Not in Education, Employment or Training) nevezi, a legelterjedtebb magyar szakkifejezés erre a jelenségre a „foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő”. (Guardian)