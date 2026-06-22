Egy nő meghalt, 1700 embert evakuáltak, amikor kigyulladt egy dominikai luxusszálloda

Egy nő meghalt és közel 1700 turistát evakuáltak egy nagy tűzvész miatt a dominikai tengerparti üdülőhelyen, Bayahibe-ben. Az érintettek között a hotel vendégei, látogatók és mentősök is voltak.

Ég a hotel Dominikán Fotó: X

A helyi média által megosztott videókon masszív fekete füstfelhők borítják be az eget a karibi partvidék felett, miközben a lángok ellepték a üdülőhely szalmatetőjét. Valószínűleg a tűz gyorsan terjedt a pálmafából készült tetőszerkezetek gyúlékony jellege, valamint a szélviszonyok miatt.

A tüzet sikerült megfékezni, de az okokat még vizsgálják. A vendégeket a közeli szállodákba szállították, a leégett hotel zárva marad.

Fotó: ERICKSON POLANCO/AFP

A tiszta vizéről és fehér homokos strandjairól híres Dominikai Köztársaság a Karib-térség legnépszerűbb turisztikai célpontja, amely az idei év első öt hónapjában mintegy 5,6 millió látogatót fogadott. (Reuters)