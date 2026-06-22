Folytatódik Európában a pusztító hőhullám

Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja: a hőmérséklet hétvégén közelített a 40 Celsius-fokhoz ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat vont maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek.

A már június 21-én, a nyári napfordulón, hagyományosan a legmelegebb három hónap kezdetén lecsapó hőhullám miatt sokan aggódnak, hogy az extrém időjárás korán és tartósan megérkezhet.

Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

A hőhullámot egy észak felé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer – az úgynevezett afrikai anticiklon – táplálja. A meteorológusok szerint ez egy hőkupola jelenséget hoz létre, amely a forró levegőt Nyugat- és Közép-Európa felett tartja, így a hőmérséklet napról napra tovább emelkedik.

Aki szörnyülködni akar, milyen meleg lett, annak ajánlom a Reuters Climate Monitor adatbázisát, ahol interaktívan lehet böngészeni, hogy az 1961-1990 közti időszakhoz képest mennyivel lett melegebb.