Háromnapos kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén

Péntektől háromnapos kihelyezett kormányülést tartanak – mondta el Magyar Péter miniszterelnök a 444-nek adott interjújában. Hogy hol, azt még Magyar sem tudja. A péntektől vasárnapi tartó ülésen részt vesz a Tisza frakcióvezetője is, hogy a felmerülő kérdéseket ott is fel lehessen tenni.

Interjúnkban szóba került a kormányzásból eddig eltelt 44 nap, Ruff Bálint és Tóth Péter szerepe a kormányban, Sulyok Tamás elmozdítása, a vagyonvisszaszerzési hivatal megalakítása és azok az intézkedések, amelyeket a Tisza a „tisztítótűz művelet” névvel illetett: