Helyreigazítás a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kapcsolatos valótlan állítások miatt

A 2025. augusztus 5. napján közzétett „Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken” című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy 2025 elejére több olyan jelentés is Kovács Gergely asztalára került, mely nemcsak feltárta az előző korszak korrupciós mintázatait, de nyerhető perekkel és a kerület számára visszaszerezhető százmilliókkal kecsegtetett.
Valótlanul állítottuk, hogy Kovács Gergely megtiltotta a szabálytalan ügyek vizsgálatával kapcsolatos minden irat kiadását a képviselőknek. Valótlanul állítottuk, hogy arról, hogy Orbán Viktor milliárdos veje látogatóba érkezik, Kovács senkinek sem szólt.
A korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám kevés eredményt tud felmutatni. A gyanús ügyek feltárása elkezdődött, de nem tartott sokáig. A polgármester fő bizalmasa ráadásul már az előző vezetés idején is helyzetben volt a Hegyvidéken.