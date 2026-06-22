Helyreigazítás a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kapcsolatos valótlan állítások miatt

A 2025. augusztus 5. napján közzétett „Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken” című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy 2025 elejére több olyan jelentés is Kovács Gergely asztalára került, mely nemcsak feltárta az előző korszak korrupciós mintázatait, de nyerhető perekkel és a kerület számára visszaszerezhető százmilliókkal kecsegtetett.

Valótlanul állítottuk, hogy Kovács Gergely megtiltotta a szabálytalan ügyek vizsgálatával kapcsolatos minden irat kiadását a képviselőknek. Valótlanul állítottuk, hogy arról, hogy Orbán Viktor milliárdos veje látogatóba érkezik, Kovács senkinek sem szólt.