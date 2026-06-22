Két kisgyerek halt meg egy autóba ragadva a franciaországi hőségben

Két gyereket holtan találtak hétfő délután, június 22-én családjuk autójában egy carpentras-i lakóparkban a hőhullám idején – jelentette az ügyészség. Az egyik áldozat két, a másik négy éves volt. A halál okát még vizsgálják, de az ügyészség szerint a rendkívüli hőség okozta az autóban rekedt gyerekek tragédiáját.

A délkelet-franciaországi Vaucluse megyében található Carpentras ügyésze szerint a gyerekek édesanyját a mentőszolgálatok ellátták, és még nem hallgatták ki. A vaucluse-i tűzoltók az AFP-nek elmondták, hogy „két szívleállásban lévő gyermeket találtak, miután körülbelül 13:20-kor hívást kaptak”. Egy, a Le Figarónak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint a 33 éves anya bevásárlásból tartott hazafelé, amikor két gyermeke állítólag beszállt az autóba, és bent rekedt.

Akárcsak Európa nagy részén, Franciaországban is hőhullám van, a Météo-France 49 megyében vörös riasztást helyezett érvénybe. Ez a hőhullám, a májusi elsőt követően, „kivételes” intenzitású, hasonló a 2003 augusztusihoz, amely közel 15 000 halálesetet okozott Franciaországban. Vasárnap három idős ember halt meg otthonában Gironde-ban a rendkívüli hőség miatt – közölte a prefektúra, míg a hétvégén legalább tizenhárom ember fulladt vízbe Franciaországban a polgári biztonsági szolgálat szerint. (via Le Figaro)