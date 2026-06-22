Meghalt a Rózsaszín Pittbull gitárosa

„Örökké drága »kisemtudjukfejezni« mi vagy nekünk!” – ezzel a mondattal jelentette be a Rózsaszín Pittbull, hogy 51 évesen meghalt a zenekar gitárosa, Méhn Zoltán.

A Rózsaszín Pittbull 2024-es koncertje az S8-ban, jobbra Méhn Zoltán gitáros Fotó: gege997/Youtube

„Az 1975-ben született gitáros évtizedeken át volt a megalkuvást nem tűrő, nyers és szókimondó stílusáról ismert zenekar motorja, akinek a játéka és az egyénisége elválaszthatatlanul összeforrt a Rózsaszín Pittbull hangzásával” – írja a Blikk, ami az 1995-ben alapított együttesről megjegyzi, hogy: „A formáció a kilencvenes évek óta hergeli és szórakoztatja a közönséget az egyedi, szatirikus, olykor provokatív szövegeivel és az energikus punk-rock ritmusaival.”