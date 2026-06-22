Meghalt Nyakó Júlia színész

63 éves korában váratlanul meghalt Nyakó Júlia. A színésznő halálhírét családja osztotta meg, ebben nem térnek ki a halál okára (a közleményben Nyakó Julianna néven hivatkoznak rá, de mindenütt Júliaként szerepelt).

Nyakó Júlia a Dajkamese című színdarab fotóspróbáján a budapesti Bethlen Téri Színházban 2019. október 21-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Nyakó Júlia 1963-ban született Debrecenben, és az Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztá­lyos diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki a Vasárnapi szülők című filmjének főszerepére. Nem sokkal később egy másik film, a Köszönöm, megvagyunk női főszerepét is megkapta.

1982-ben szerződött a Mafilm társulatához, ahol 1987-ig volt tag, később számos vidéki színház tagja volt, játszott Győrött, Szolnokon és Kecskeméten is. Olyan filmekben szerepelt, mint Az elvarázsolt dollár, az Uramisten, a Hamvadó cigarettavég, vagy a Testről és lélekről. 1997 óta a Stúdió K Színház tagja volt.