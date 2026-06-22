Trump személyesen tekintette meg a Lincoln-emlékmű tükörmedencéjét hogy felmérje a károkat, de csak annyit tudott mondani, hogy HŰHA

Foszlik róla a festék és ellepték az algák - nincs valami jó állapotban a Lincoln-emlékmű tükörmedencéje, főleg annak tükrében, hogy nemrég renoválták az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából jövő hónapban tartandó ünnepségsorozatra.

A helyzet annyira súlyos, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen tekintette meg a károkat, azt állítva, hogy a probléma „vandálok” számlájára írandó - írja a Guardian.

Az elnök már saját közösségi médiaplatformján is bejelentette, hogy a tükörmedence vizét részben le kell engedni, a helyreállítási munkák pedig azonnal megkezdődnek.

„Most vizsgáltam meg, és csak annyit tudtam mondani magamnak és a körülöttem állóknak: HŰHA, ki tenne ilyet?” – írta Trump, de az nem részletezte, hogy ilyen vandálokra gyanakszik.

Azt már korában elismerte, hogy a medence rohamtempójú, 14,2 millió dolláros felújítása után „valódi problémák” keletkeztek, csakhogy ezt nem a felújítási munkálatok hevenyészettségével, hanem szándékos károkozással magyarázta, kijelentve, hogy „sok embert letartóztattak a gyönyörű tükörmedencénk szégyenletes megrongálásával kapcsolatban”.

Sajtóinformációk szerint 5 embert tartóztattak le a medence megrongálása miatt, 5 ember pedig szabálysértési bírságot kapott, összesen pedig 14 ügyben jártak el a hatóságok, ezek közt szerepel egy állítólag 250 láb (kb. 76 méter) hosszú sérülés esete is, ami a medencében keletkezett.

Az egyik érintett, akit őrizetbe vettek, a háromszoros olimpikon David Hearn a Washington Postnak azt nyilatkozta, csupán megállt a medence szélénél és megérintette az egyik leváló festékréteget, hogy megtudja, milyen tapintású, mire szabálysértés miatt letartóztatták.

Jeanine Pirro, Washington DC szövetségi főügyésze vasárnap délután közölte: mindenkit szigorúan felelősségre fognak vonni, akit a medence megrongálásán kapnak. Sőt, hozzátette azt is, hogy akik olyan anyagokat juttatnának a medencébe, ami elősegítheti az algásodást, még súlyosabb vádakkal nézhetnek majd szembe.

Az algaszakértővé avanzsáló Trump pénteken már azt írta, az algák 75 százalékát sikerült eltüntetni a medencéből, egyébként ekkor beszélt először vandalizmusról is, egyenesen az ABC News riporterét, Jonathan Karlt vádolva azzal, hogy megpróbálta feltépi a medencében lévő gumiréteget.

Az ABC News nem reagált a vádaskodásra.

Trump egyébként azzal mentegeti a költséges felújítást, hogy a medence immár jobban tükröződik, mint valaha.

„1922 óta, amikor eredetileg építették, nem nézett ki és nem is működött ilyen jól, már akkor is csúnyán szivárgott. A miénk tökéletesen működött...” - írta az amerikai elnök, aki azt is sérelmezte, hogy a medence megvandálkodása mellett egyesek a terület gyepét is felsértették (és valóban, nemrég a medence melletti gyepen megjelent a 8647-es szám a fűbe vésve, ami Donald Trump 47. amerikai elnök eltávolítására utaló számsor.