A Fidesz-kampányt végigtoló Muri Enikő visszafizette az NKA-tól kapott milliókat



Mostanra 2,16 milliárd forint került vissza a Nemzeti Kulturális Alaphoz abból a 17 milliárdból, amit a választás előtt osztott ki támogatásként a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma. A Fidesz-közeli Index szerint magánszemélyek, cégek és más szervezetek is vannak a visszafizetők legújabb listáján.

Az ügyben közben továbbra is folyik a NAV nyomozása költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A lap szerint visszaadta a neki megítélt 5 millió forintnyi alkotói támogatást Muri Enikő, aki a Sugarloaf zenekar három új dalának szövegírására kapta a pénzt, de az április 12-e előtti időszakban inkább a Fidesz kampányára fordította energiáit: tagja lett a Drogellenes DPK-nak, ott ült Orbán Viktor mögött a celebmutatós részen az október 23-i állami ünnepségen, ahová beérkezett a Békemenet, majd részt vett a Fidesz országos kampányturnéjának (DPK) nyíregyházi állomásán (ő maga is nyíregyházi).

Íme a Muri-rajongóknak egy kis összeállítás az életmű klasszikussá vált darabjaiból:

Fotó: Facebook

Az Index szerint egyébként a legmagasabb visszafizetett összeg 1,25 milliárd volt (a Városliget Zrt. kért ennyit a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra), a legkisebb 9000 forint, amit a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány fizetett vissza (a Jókai 200-hoz kapcsolódó Jókai-konferenciára kértek támogatást, és kaptak ennyit). Volt olyan egyesület is, amely karácsonyváró programra kért 25 millió forintnyi támogatást fizetett most vissza.