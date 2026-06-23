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A Győrben játszó Benbouali is kellett Algéria fordításához, még élnek a továbbjutási reményeik

foci

Algéria hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte Jordániát a világbajnokság J csoportjának hajnali meccsén, ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit.

Jordánia sokáig fegyelmezett, szervezett védekezéssel tartotta magát, és a 36. percben Nizar Al-Rashdan góljával vezetést is szerzett, egy algériai védelmi hiba után gyorsan végigvitte az akciót.

Algéria az első félidőben is többet birtokolta a labdát, de nehezen talált rést a jordániai védelmen, és a helyzeteit sem használta ki. A szünet után azonban egyre nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét, amely fokozatosan mélyebbre szorult vissza. A fordulatot végül a pontrúgások hozták meg: a 69. percben a Győrben futballozó, csereként beálló Nadhir Benbouali fejelt gólt Riyad Mahrez szögletéből, majd a 82. percben Amine Gouiri kotorta be közelről a győztes találatot egy újabb szöglet utáni kavarodás végén.

Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

Jordánia a hajrában már nem tudott újítani, így első világbajnoki szereplése biztosan a csoportkörben ér véget. Algéria viszont fontos győzelmet aratott: története során először nyert meg olyan vb-meccset, amin hátrányba került, és az utolsó forduló előtt továbbra is reális esélye maradt a továbbjutásra.

A mérkőzés Argentína szempontjából is fontos volt, Lionel Messiék ezzel az eredménnyel már biztosan megnyerték a J csoportot. Algéria az utolsó körben Ausztria ellen játszik, és győzelemmel megszerezheti a második helyet.

36'
N. Al-Rashdan
44'
R. Zerrouki
46'
H. Boudaoui
A. Benbouali
46'
R. Zerrouki
N. Bentaleb
64'
H. Abudahab
69'
A. Benbouali
76'
M. Al Mardi
O. Shehade Fakhoury
76'
R. Mahrez
A. Hadj Moussa
82'
A. Gouiri
84'
M. Al Tamari
A. Azaizeh
85'
R. Aït Nouri
J. Hadjam
85'
M. Abu Taha
M. Hasan Abu Hasheesh
86'
A. Gouiri
Z. Belaïd
90+1'
H. Abudahab
S. Obaid
90+2'
A. Olwan
M. Abu Zrayq
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