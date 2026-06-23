A Győrben játszó Benbouali is kellett Algéria fordításához, még élnek a továbbjutási reményeik

Algéria hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte Jordániát a világbajnokság J csoportjának hajnali meccsén, ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit.

Jordánia sokáig fegyelmezett, szervezett védekezéssel tartotta magát, és a 36. percben Nizar Al-Rashdan góljával vezetést is szerzett, egy algériai védelmi hiba után gyorsan végigvitte az akciót.

Algéria az első félidőben is többet birtokolta a labdát, de nehezen talált rést a jordániai védelmen, és a helyzeteit sem használta ki. A szünet után azonban egyre nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét, amely fokozatosan mélyebbre szorult vissza. A fordulatot végül a pontrúgások hozták meg: a 69. percben a Győrben futballozó, csereként beálló Nadhir Benbouali fejelt gólt Riyad Mahrez szögletéből, majd a 82. percben Amine Gouiri kotorta be közelről a győztes találatot egy újabb szöglet utáni kavarodás végén.

Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

Jordánia a hajrában már nem tudott újítani, így első világbajnoki szereplése biztosan a csoportkörben ér véget. Algéria viszont fontos győzelmet aratott: története során először nyert meg olyan vb-meccset, amin hátrányba került, és az utolsó forduló előtt továbbra is reális esélye maradt a továbbjutásra.

A mérkőzés Argentína szempontjából is fontos volt, Lionel Messiék ezzel az eredménnyel már biztosan megnyerték a J csoportot. Algéria az utolsó körben Ausztria ellen játszik, és győzelemmel megszerezheti a második helyet.