A kánikula közepén meghibásodott a klíma az Onkológiai Intézetben, repülővel hozzák az alkatrészeket

Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt - közölte az intézet hétfő este a Facebook-oldalán. Az egészségügyi miniszter hétfőn késő este a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedd reggel érkeznek az alkatrészek és a beépítésük is megkezdődhet.

„Holnap reggel repülővel érkeznek a speciális alkatrészek (4 db nyomástávadó), ha minden jól alakul, akkor holnap elkezdődik a beépítése is, és reméljük megoldódik a műszaki akadály” - írta Hegedűs Zsolt. „Köszönjük az Országos Onkológiai Intézet munkatársainak a segítséget, munkát és a betegeknek, hozzátartozóknak a türelmet.”

Az intézet azt írta: a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.

A halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, a beavatkozások reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy egy onkológiai műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára. Ezért minden érintettől türelmet és megértést kérünk, egyben biztosítjuk betegeinket arról, hogy döntéseinket kizárólag a biztonságos betegellátás érdekében hozzuk meg” - írták. (MTI)