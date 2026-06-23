Akkora a vízhiány Zalaszentgrót térségében, hogy a Belügyminisztériumnak rendkívüli eseményként jelentették a helyzetet

Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni – közölte a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Arnhoffer András az MTI-vel. A korlátozás 18 ezer fogyasztót érint, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóövezeteket is.

Ezen a területen kilenc tározója van a közműcégnek, ebből kettő már szinte teljesen kiürült, ezért a magasabban fekvő területeken érezhető leginkább a vízhiány. Zalaszentgrót feljebb eső részein, továbbá Bazsiban, Döbröcén, Kisgörbőn, Nagygörbőn, Sümegcsehiben és Türjén az alacsony víznyomás miatt lajtoskocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek.

Közben Zalaszentgróton reggel válságtanácskozást hívott össze Baracskai József polgármester, majd tárgyalt a Zalavíz képviselőivel. A tárgyalás után arról posztoltak a Facebookon, hogy „a Zalavíz Zrt. tájékoztatása szerint a vízhiányt rendkívüli eseményként jelentették a Belügyminisztérium felé. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a rendszer tárolómedencéiből elfogyott a tartalék vízmennyiség.”



Fotó: Zalavíz

Arnhoffer András az MTI-nek arról beszélt, Zala az egyik legcsapadékosabb megye, idén komoly aszály sújtotta. A talajvízszint jelentősen csökkent, miközben az emberek hatalmas mennyiséget használnak fel öntözésre az ivóvízhálózatból. A Zalavíz ellátási területén eddig 69 település esetében kérték az önkormányzatoktól a vízkorlátozások elrendelését, elsősorban megelőzés miatt. A döntés ilyenkor a településeken múlik.

Az elsőfokú korlátozásnál arra kérik a fogyasztókat, hogy tömlővel vagy automata öntözőrendszerekkel ne locsoljanak, tilos feltölteni a medencéket, autót mosni, járdát vagy háztetőt hűteni ivóvízzel. A tűcsapról sem lehet vizet használni mezőgazdasági vagy ipari célra. A másodfoknál az ipari felhasználóknak minimum 20 százalékkal csökkenteni kell a vízvételezést.