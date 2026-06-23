Az évszázad legjobb nyílt levelében kérleli a fideszes milliárdosokat Navracsics és Ferencz Orsolya

A Fidesz 2023-as kongresszusán Kövér László, Ferencz Orsolya, Orbán Viktor és Kubatov Gábor Fotó: Fidesz Facebook-oldala

Sok szép és váratlan pillanattal ajándékozza meg a rendszerváltás utáni turbulens időszak az egyszeri hírfogyasztót, de abszolút kiemelkedik a mezőnyből a nemzeti oldal két emberarcú, a párttal szemben is kritikus politikusának, az értelmiségi fideszeseknek, a két doktornak, a párt intellektuális irányjelző tábláinak levele.

Több képzavart már nem tudok ide csúfolni, inkább idézem az egészet:

NYÍLT LEVÉL

Az elmúlt napokban a polgári, jobboldali médiában tömeges elbocsátások zajlanak. Családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba.

Úgy véljük, nem csak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett.

A nemzeti tőkések a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert. Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartania a hátát a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is.

Ezért úgy véljük, most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését.

Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!

Dr. Navracsics Tibor

Dr. Ferencz Orsolya