Jézus zalai reinkarnációja szökésben van, nem fizette ki a 20 milliós kártérítést sem

Nem vonult be a börtönbe Jézus Krisztus zalai reinkarnációja, szökésben van, pedig a bíróság négy és fél évre csökkentette hat éves büntetését magas korára, az idő múlására és büntetlen előpéletére tekintettel. A teskándi Jézust azonban mintha a föld nyelte volna el.

Az idős férfiról „gyógyító és lelkeket mentő mesterként” beszéltek a hívei, ő pedig a feltétel nélküli szeretetről, az anyagi javak megvetéséről és a testi vágyak távoltartásáról prédikált nekik. Cserébe rendszeres adományokat kért a bíróság szerint naív, a pénzügyekhez nem értő áldozataitól, akik nem sejtették, hogy ezt a mester saját luxuséletvitelére fordítja majd. A bíróság szerint összessen közel húszmilliót csalt ki így, miközben a bizalmukba férkőzve érzelmi függőséget alakított ki, életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, anyagi döntéseiket is befolyásolva.

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A bíróság emiatt első fokon hat, majd jogerősen négy és fél évre ítélte, és az okozott kárt és meg kellene térítenie kamatostul. Ezután is maradtak azonban hívei:

„Ő a valódi Jézus Krisztus! Ne bántsátok!”

- a botrány kitörése után ilyen feliratú plakátok jelentek meg Teskándon a férfi fotójával.

Ő azonban az ítélet után sem vonult börtönbe: előbb egészségügyi okokra hivatkozva kért halasztást többször is, majd pedig egyszerűen eltűnt. A Somogy megyei Online szerint a hatóságok nagy erőkkel keresik a szökésben lévő spirituális csalót továbbra is, a lap szerint azonban ő már külföldön lehet, hacsak nem valahol Böhönye környékén bujkál az ál-Jézus a szőlődombok között.