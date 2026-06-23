Koponyákat, végtagokat és preparált emberi arcbőrt foglaltak le egy budapesti férfinél

Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítják azt a 30 éves budapesti férfit, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók.

Azután kezdtek nyomozni a rendőrségnél, hogy olyan információk jutottak el hozzájuk, miszerint az egyik budapesti kórházban dolgozó beteghordozó a munkahelyén és otthonában is emberi testrészeket tárol.

A nyomozók arra jutottak, hogy a 30 éves budapesti férfi, aki „rajong az anatómiáért és a patológiáért, illetve szeret állatokat boncolni”, a gyanú szerint emberi testrészekhez is hozzájutott egyrészt a munkahelyén keresztül, másrészt Szlovákiában, de a rendőrség közleménye szerint elhagyatott temetőkben is ásott ki holttesteket. Erről családtagjainak és barátainak is beszélt, gyűjteményéről fotókat is készített.

A nyomozók június 17-én fogták el a férfit a II. kerületben. Lefoglalták a gépeit és telefonját, a lakásán tartott kutatáskor preparált emberi arc, arcbőr, bőröndben tárolt csontok, egy komplett alsó lábszár, agy, kézfej, valamint koponyák és egy befőttes üvegből szív is előkerült. Utóbbi testrésznél még vizsgálják, hogy emberi vagy állati eredetű-e.

A férfit emberi test tiltott felhasználásával gyanúsították meg, kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy különösen vonzódik az emberi testrészekhez, amikből különböző módokon ételt is készített már magának, és fogyasztott is ezekből.

A rendőrök kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, majd a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.