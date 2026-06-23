Mbappé és Haaland is duplázott, Franciaország és Norvégia biztosan továbbjutott a csoportból

Franciaország és Norvégia is győzelemmel biztosította helyét a világbajnokság legjobb 32 csapata között: előbbi a vihar miatt több mint két órára félbeszakított meccsen 3–0-ra verte Irakot, utóbbi 3–2-re győzte le Szenegált.

A csoport két favoritja így két forduló után egyaránt hat ponttal áll, és az egymás elleni utolsó mérkőzésükön már csak az I csoport első helye lesz a tét.

Franciaország meccse jóval simábban alakult, mint azt a körülmények alapján várni lehetett. A philadelphiai találkozót heves vihar, villámlás és felhőszakadás miatt több mint két órára félbe kellett szakítani a játékot, így a meccs csaknem négy órával a kezdés után ért véget.

Fotó: EDUARDO CARMIM/Brazil Photo Press via AFP

A franciák már az első félidőben nagy nyomást helyeztek az iraki védelemre, amely hosszú perceken át alig tudott kijönni a saját kapuja elől. A fölény a 14. percben érett góllá, amikor Michael Olise lekészítése után a 100. válogatott mérkőzésén szereplő Kylian Mbappé a tizenhatoson kívülről, ballal lőtt nagy gólt. Irak a folytatásban próbált veszélyesebbé válni, különösen Ali Al-Hamadi beállása után, aki fejessel és agresszívabb támadójátékkal adott lendületet csapatának.

A hosszú kényszerszünet után Franciaország gyorsan eldöntötte a mérkőzést. Egy súlyos iraki védekezési hiba után Ousmane Dembélé csapott le a labdára, majd önzetlenül Mbappé elé tálalt, aki közelről megszerezte saját második és csapata második gólját. Nem sokkal később Dembélé is betalált: Olise újabb jó passza után higgadtan fejezte be az akciót, megszerezve első gólját nagy nemzetközi tornán.

A hajrában Irak még próbált szépíteni, de a francia védelem stabil maradt, Mbappé pedig akár mesterhármast is szerezhetett volna. A Real Madrid támadója így is négy gólnál jár ezen a világbajnokságon, összesen pedig már 16 vb-találata van, amivel továbbra is versenyben van Lionel Messivel az örökranglistán.

Franciaország FRA 3 - 1 Szenegál SEN Vége I csoport K. Mbappé 66 ' B. Barcola 82 ' K. Mbappé 90+6' I. Mbaye 90+5'

A csoport másik nagy favoritjának számító norvégok egy fokkal nehezebben, 3–2-re győzték le Szenegált. A 28 év után ismét vb-n szereplő norvég válogatott második győzelmének is Erling Haaland volt a főszereplője, bár a csapatnak a hajrában azért komolyan meg kellett szenvednie a három pontért.

Norvégia lendületesen kezdett, már az első percekben több szögletet is kiharcolt. A vezetésre végül a 44. percig kellett várni: Marcus Holmgren Pedersen csapott le Kalidou Koulibaly elrontott felszabadítására, majd határozott lövéssel bevette a szenegáli kaput. Haaland még a szünet előtt növelhette volna az előnyt, de Mendy hibája után a kapufát találta el.

A fordulás után azonban már nem hibázott. Martin Odegaard tökéletes ütemű passzával lépett ki, majd erőből fejezte be az akciót. Szenegál Ismaila Sarr góljával gyorsan visszajött a meccsbe, de a norvég válasz sem késett sokáig, Patrick Berg beadása után Haaland remek mozdulattal, kapásból lőtt a kapuba, visszaállítva a kétgólos különbséget.

Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Szenegál a hajrában mindent megtett az egyenlítésért. Sarr a hosszabbításban megszerezte saját második gólját, majd még egy komoly lehetősége is volt, Norvégia azonban végül megőrizte előnyét. A vereség különösen fájó a szenegáliaknak, akik két forduló után továbbra is pont nélkül állnak, és a mérkőzés nagy részében nem tudták azt az agresszív, lendületes futballt játszani, amelyet sokan vártak tőlük. Haaland már négy gólnál jár a tornán, ezzel Kylian Mbappéval holtversenyben követi az ötgólos Lionel Messit a góllövőlistán.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

A meccs után a csapat és szövetségi kapitány is odamentek a szurkolóikhoz, leültek a földre, és együtt csinálták velük a virálissá vált viking evezést.

„Láttam az interneten, teljesen virális lett. Martin Odegaard megkérdezte tőlem a meccs előtt: »Szerinted csatlakozzunk?« Azt mondtam: »Ha nyerünk, csináljuk, miért ne?«”

– mondta Haaland a Fox Sportsnak, hozzátéve, hogy nagy rajongója az ünneplésnek.

Szenegál és Irak két forduló után pont nélkül áll az I csoportban, ezért az egymás elleni zárómeccsük mindkét csapatnak utolsó esély: csak győzelemmel maradhat reményük arra, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként továbbjussanak a kieséses szakaszba.