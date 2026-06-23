Meghalt Didier Deschamps édesanyja, hazautazott a francia szövetségi kapitány

Didier Deschamps édesanyja halála miatt elhagyta a francia válogatott világbajnoki edzőtáborát, és hazautazott. A szövetségi kapitány a francia szövetséggel egyeztetve rendkívüli szabadságot kapott.

„A szövetségi kapitányt mélyen megrendítette a hír, amit kedd reggel kapott édesanyja haláláról”

– közölte a francia szövetség.

Fotó: DAN MULLAN/Getty Images via AFP

Deschamps a temetés miatt nem lesz ott a következő edzéseken, és kihagyja Franciaország utolsó, Norvégia elleni csoportmeccsét is, amit pénteken rendeznek a MetLife Stadionban. Távollétében régi segítője, Guy Stephan irányítja a csapatot.

Franciaország hat ponttal, Szenegál és Irak legyőzése után már bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A válogatottat 2012 óta irányító Deschamps 2018-ban világbajnoki címig, négy évvel később Katarban döntőig vezette a csapatot. A mostani torna az utolsó vb-je francia kapitányként. (Athletic)