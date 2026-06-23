Nyolc és fél év börtönt kapott nemi erőszakért a topligás spanyol focista

Rafa Mir Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

Első fokon 8 és 1/2 éves börtönbüntetésre ítélték szexuális erőszak és szexuális erőszak közben elkövetett testi sértés miatt Rafa Mirt, a spanyol Sevilla 29 éves csatárát, aki a nemrég lezárult idényt a szintén élvonalbeli Elche csapatánál töltötte kölcsönben. Mir tetteit annyira súlyosnak ítélte a bíróság, hogy a fenti büntetésen felül 64 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, 13 évig nem mehet az áldozat közelébe, és a börtönbüntetés letöltése után 7 évig rendszeresen jelentkeznie kell a hatóságoknál. Ugyanebben az ügyben Mir barátja, az alacsonyabb osztályban focizó Pablo Jara két és fél évet kapott.

Mir a bíróság épülete előtt

Az ítélet szerint Mir és két barátja 2024. szeptember 1-jén egy valenciai klubban mulatoztak a focista bajnoki meccse után, majd két fiatal nővel, a két későbbi sértettel együtt taxiztak el Rafa Mir villájához. A bíróság szerint itt Mir kétszer is rátámadt az egyik – 21 éves – nőre, előbb a medencében, majd a fürdőszobában, ahová be is zárta őt, pánikrohamot kiváltva. Az olimpiai ezüstérmes csatár az elsőfokú bíróság szerint mindkét helyen szexuális erőszakot követett el a kezével.

Jara a másik nőre támadt rá erőszakosan a medencében. A társaság mindezek után szó szerint kidobta a nőket az utcára, az egyiküket félmeztelenül, őt Jara meg is pofozta, és több környékbeli tanú szerint kiabálva „kislánynak” nevezte.

A nők másnap délelőtt feljelentést tettek, a két focistát 2024. szeptember elején rövid időre őrizetbe vették, utána szabadlábon védekezhettek, Mir folytatta a karrierjét.

(via The Athletic)