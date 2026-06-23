Trump ott lesz a vb-döntőn, és ő adja majd át a trófeát

Donald Trump adja majd át a trófeát a győztes csapatnak a labdarúgó-világbajnokság július 19-i döntője után az East Rutherford-i MetLife Stadionban – jelentette be kedden Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke. A finálét a társházigazda Egyesült Államok elnökével együtt nézik majd meg.

„Együtt nézzük majd az elnökkel a döntőt, és együtt adjuk át a trófeát a bajnoknak”

– mondta Infantino a Fox and Friends című televíziós műsorban.

Gianni Infantino és Donald Trump a klubvilágbajnokságon. Fotó: MOSTAFA BASSIM/Anadolu via AFP

A tavalyi klubvilágbajnokságon ugyanebben az arénában szintén Trump adta át a kupát a győztes Chelsea-nek, majd „ottfelejtette” magát a játékosok között. A futballisták így kissé zavartan emelték magasba a trófeát, miközben az elnök is velük ünnepelt. (MTI)