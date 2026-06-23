Vízkorlátozást vezetnek be Zalaszentgróton

A tartós meleg időjárás és a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás következtében a zalaszentgróti víziközmű-rendszer tartalékai kimerültek. A Zalavíz Zrt. tájékoztatása szerint a rendszer jelenleg nem képes teljes mértékben pótolni a megnövekedett vízigényt, ezért a térségben II. fokú vízkorlátozás bevezetése vált szükségessé – közölte Facebookon Zalaszentgrót város hivatalos oldala.

Azt írják, hogy a zalaszentgróti és a kehidakustányi víztározók is leürültek, így a következő időszakban nemcsak nyomáscsökkenés, de egyes területeken átmeneti vízhiány is előfordulhat. Emiatt:

tilos a tömlős locsolás

és a tömlővel történő gépjármű-, udvar- és járdamosás.

Arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen a takarékos vízhasználatra.

A Zalavíz Zrt. már hétfőn közölte, hogy „a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást”, és „innentől már nemcsak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren”.

Emiatt II. fokú vízkorlátozás bevezetését javasolták a következő településeken: Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló.