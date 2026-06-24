Augusztustól drágul a lottó

Három év után egységesen drágulnak a hazai számsorsjegyjátékok, kettő kivételével: az euró-forint árfolyamtól függő Eurojackpot és a Lutri ára változatlan marad. A Szerencsejáték Rt. azt is bejelentette, hogy az új díjszabást lekövetve a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25 százalékkal.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A játékok alapára egységesen 500 forint lesz az augusztus 3-i sorsolásoktól. 400 forintba fog kerülni a Kenó és a Luxor alapdíja.

A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes. Az első, már új áron megvásárolt szelvények sorsolása a Puttó játékkal indul, ezt követi a többi érintett termék is a szokásos sorsolási napokon és időpontokban. Aki viszont többsorsolásra érvényes játékot indít, már annyival korábban tapasztalni fogja az árváltozást.