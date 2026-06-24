Cég vesz céget: miért jó ez, és miért olyan ritka itthon?

Az Utódlás (Succession) c. sorozat ihletője, a Murdoch-család nagy felvásárlásra szánta el magát: 22 milliárd dollárért megveszik a vezető amerikai streaming-platformot.
A magyar vállalatoknak ugyanezt kéne tenniük, hogy gyorsabban nőjenek: cégeket vásárolni. Ennek azonban számos, nehezen leküzdhető akadálya van.
Egy régiós akvizíció, amivel a vevő és az eladó is nagyon jól jártak.
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