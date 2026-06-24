Ég a tarló Mosonmagyaróvár mellett, a lángok aratás előtt álló gabonatáblákra is átterjedtek

Mosonszolnokról Mosonmagyaróvarra közlekedő olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy az érintett útszakaszon, az M1-es autópálya környékén óriási füsttel ég valami.

Az informatív képeket látva a Katasztrófavédelemhez fordultunk, melynek Győr vár megyei (még így használják!) kirendeltsége a következőkről tájékoztatott: