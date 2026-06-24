Ég a tarló Mosonmagyaróvár mellett, a lángok aratás előtt álló gabonatáblákra is átterjedtek

Mosonszolnokról Mosonmagyaróvarra közlekedő olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy az érintett útszakaszon, az M1-es autópálya környékén óriási füsttel ég valami.
Az informatív képeket látva a Katasztrófavédelemhez fordultunk, melynek Győr
vármegyei (még így használják!) kirendeltsége a következőkről tájékoztatott:
„Mosonmagyaróvár és Mosonszolnok között aratás közben kigyulladt a tarló, valamint a tűz átterjedt a még aratás előtt álló gabonatáblára is, mintegy tíz hektáron. A mosonmagyaróvári hivatásos, valamint a hegyeshalmi, a levéli, a mosonszolnoki és a jánossomorjai önkéntes tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén. A területet körbetárcsázta egy traktor, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozza."