Menekülnek a hollywoodi stúdiók Guadagnino OpenAI-filmjétől

A nagyobb hollywoodi stúdiók – köztük a Netflix, az A24 és legutóbb az Amazon MGM – sorra táncolnak vissza Luca Guadagnino Artificial című új életrajzi drámájának forgalmazásától. A film Sam Altman OpenAI-vezér viharos, 2023-as kirúgásának és visszatérésének igaz történetét dolgozza fel. Bár a produkció utómunkálatai már majdnem befejeződtek, az Amazon váratlanul kihátrált mögüle, ami közvetlenül követi a techóriás OpenAI-ba fektetett 50 milliárd dolláros tőkeinjekcióját.

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A döntések hátterében egyértelműen a szórakoztatóipar és a Szilícium-völgy egyre szorosabb gazdasági összefonódása áll. Az A24 stúdió például nemrég kötött egy 75 millió dolláros partnerséget a Google DeepMind részlegével, a Disney, a Netflix és a Paramount pedig szintén elköteleződtek a generatív mesterséges intelligencia integrálása mellett. Mivel a stúdiók kulcsfontosságú üzleti partnerként tekintenek a techvállalatokra, a saját profitérdekeiket védve látványosan kerülik az olyan projekteket, amelyek negatív vagy kritikus színben tüntetnék fel az MI-technológiát vagy annak vezető alakjait.

A Verge cikke szerint ez a tendencia rendkívül sötét jövőképet vetít előre a filmgyártás számára, ahol a stúdiók a gyávaság és a technológiai profitok oltárán feláldozzák a művészi szabadságot. Ha Hollywood teljes mértékben a tech-vezetők lekötelezettjévé válik, az végleg ellehetetlenítheti a bátor, mélyenszántó és kritikus történetmesélést. A cikk úgy fogalmaz, félő, hogy egy olyan korszak küszöbén állunk, ahol a filmeket és sorozatokat már magával a generatív MI-vel gyártják, a tartalom pedig megmarad a techóriások érdekeit kiszolgáló, lélektelen és felszínes promóciónak. (via The Verge)