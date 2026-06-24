Portfolio: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Tisztítótűzről posztolt, majd rendőrök jelentek meg a Semmelweis Egyetemnél

Több egységgel vonult ki szerdán a Készenléti Rendőrség a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatti központi épületéhez – írja a Portfolio. A rendőrség megerősítette a helyszíni intézkedés tényét, de nem árulta el, pontosan milyen ügyben akcióznak.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket az egyetemen egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként.

A rendőrség további részleteket a nyomozás érdekére hivatkozva nem közölt. A Semmelweis Egyetem is szűkszavúan reagált: a Portfolio kérdéseire azt válaszolták, hogy az ügyben a hatóságokhoz kell fordulni.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A fejlemény azért keltett figyelmet, mert néhány órával korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon azt írta: „A Tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv: a tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig feltárjuk és felszámoljuk.”

A miniszter bejegyzése és a rendőrségi akció között egyelőre nincs hivatalosan megerősített kapcsolat.

A Portfolio hangsúlyozta, az ügyben nem a hálapénzes ügyek felderítésére szakosodott Nemzeti Védelmi Szolgálat jár el, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala. Ez az egység jellemzően olyan büntetőeljárásokban vesz részt, ahol a hatóságok bűncselekményből származó vagyonnal, pénzügyi tranzakciókkal vagy lefoglalható eszközökkel kapcsolatos nyomokat keresnek.

Arról egyelőre semmit nem lehet tudni, hogy az eljárás milyen ügyhöz kapcsolódik, vannak-e gyanúsítottak, és hogy az egyetem milyen minőségben érintett.