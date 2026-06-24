Szentesi Zöldi: Hitler és Sztálin nagy formátumú államférfiak voltak a lecserélhető Magyar Péterhez képest

Szentesi Zöldi László

Hol tart a bukást feldolgozó szellemi munka a Fideszben és milyen új irányok mutatkoznak Orbán Viktor trash-szélsőjobbos puhatolózása mellett? Ezekre a kérdésekre adott érzékletes választ egy rövid jelenetsor a Hír TV „Vezércikk” című műsorában.

Az egészet Néző László indította el azzal, hogy az új kormány egyik tervét, a magáncélokra ellopott közvagyon visszaszerzését a nácizmussal azonosította, mondván „a vagyonvisszaszerzési hivatal a Gestapo lesz”. Néző ezután feltette a logikus kérdést, miszerint „Hogyan szervezzük az ellenállást?”

Ekkor kezdett beszélni Szentesi Zöldi László, először önkritikus hangot megütve, mondván „Szerezzük vissza a bizalmat, ami elillant ettől az oldaltól és legyünk őszinték azokkal az emberekkel, akikről lemondtunk, ez az egyik dolog.”

Na de mi a másik? Ez talán meglepi azokat, akik nem követik közelről a Fidesz szellemi fejlődését. Szentesi Zöldi ugyanis arra kezdett célozgatni, hogy némi önkritikán túl nem kell tenniük semmit, Magyar Pétert ugyanis Valakik irányítják a háttérből, ráadásul olyan nagyhatalmú Valakik, akik bármikor le is tudják cserélni a miniszterelnököt és le is fogják, méghozzá egy-két éven belül. Ez szó szerint így hangzott el:.

„Nézzétek meg a dolog természetét. Ezt nem lehet, nem lehet négy évig ezt az erőszakgépezetet fenntartani. Higgyétek el. Tehát az erőszak a természete szerint egy ideig előre halad, aztán van egy pont, amikor átlépi azokat a határokat, amikor okafogyottá válik és már a kígyó saját farkába harap. És ez nem négy év, hanem egy-két év múlva lesznek olyan neuralgikus pontok ebben a rossz kormányzásban, amikor már nem éri meg, hogy fenntartsák ezt az embert.”

Néző László erre a következővel reagált:

„Hitler, Sztálin, Brezsnyev, Kádár.”

Mire Szentesi Zöldi:

„Ők nagy formátumú államférfiak voltak ehhez az emberhez képest. Aki egy kreáció. Tehát ő lecserélhető darab.”

Na de kik cserélik le Magyart?? Ez sajnos nem derült ki, Velkovics Vilmos műsorvezető ugyanis azzal zárta a gondolatmenetet, hogy

„Meglátjuk. Meglátjuk a reklám után.”



