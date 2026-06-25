85 napot kell várni egy endokrinológiai vizsgálatra egy friss felmérés szerint

Átlagosan 35 napot, a tavalyinál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség 2026 áprilisában készült, 23 szakterületet vizsgáló felméréséből.
Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest:
A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmában – jegyezték meg. Számos szakterületen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek:
A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológia szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,4 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászaté, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza.
A Medicina 2000 szövetség kiemeli, hogy a tavaly bekerült három új szakma - labor, érsebészet, mammográfia - közül a laborszolgáltatásnál az átlagos betegfogadási idő hossza két hétre (14,1 nap) csökkent több mint 4 nap javulással, ami mindenképpen jelzi az e területen tett kapacitásnövelő intézkedések hatékonyságát.
Az idei felmérésben megkérdezték a felmérést kitöltő intézményvezetőktől, hogy miben látják a betegfogadási lista csökkentésének lehetőségeit. A válaszok sorában első helyen említették, hogy
A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség összesítése szerint a betegfogadási idők csökkentéséhez elsősorban a szakorvoshiány kezelése, a teljesítményfinanszírozás lehetőségének megteremtése, valamint a háziorvos kollégák autonómabb működése adhatna megoldást. (MTI)