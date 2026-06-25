„A medve bejött a konyhámba, és a tyúkjaimat is elpusztította”

A Kárpátok a barnamedvék birodalma: itt él Európa legnagyobb, kb. 12 ezres medvepopulációja. Az erdélyi Tusnádfürdő sokáig különösen sok medvét vonzott. Néhány éve még tíz-tizenöt állat kóborolt itt élelem után kutatva. Amit a város kukáiban meg is találtak. De arra is volt példa, hogy a kertekben garázdálkodva gyümölcsöt ettek vagy tyúkokra vadásztak. A helyieknek tenniük kellett valamit: villanypásztorokkal, kamerákkal és egy-két új ötlettel mára megtanultak együtt élni a hívatlan szomszédokkal. A Deutsche Welle riportja.