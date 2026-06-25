Fejenként 15 millió forintnyi dollárt kap azért két srác, hogy végignézze a világbajnokság összes meccsét

A futball-világbajnokság teljes fordulatszámra kapcsolt: vasárnapig, vagyis a csoportkör végéig naponta hat meccset rendeznek, így a torna követése már-már főállásnak számít. Kevin Akoto és Austin Franklin esetében ez nem túlzás:

fejenként 50 ezer dollárt, átszámítva 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézzék mind a 104 mérkőzést, és közben tartalmakat készítsenek a szurkolóknak.

Ők lettek a tornát közvetítő tévétársaság, a Fox One „Chief World Cup Watcher”-ei, vagyis „világbajnoki főnézői”.

A két futballrajongó New Yorkban, a Times Square közepén felállított, egyedileg kialakított üvegfülkében dolgozik. A hely inkább emlékeztet egy kényelmes szurkolói nappalira, mint munkahelyre: dönthető fotelek, barna bőrkanapé, két nagyképernyős televízió, csocsóasztal, futballrelikviák és rengeteg nassolnivaló teszi teljessé a teret.

Kevin, a floridai szakács, és Austin, a philadelphiai influenszer több ezer jelentkező közül kapta meg a különleges munkát. Elsőre álomállásnak tűnhet, ám a folyamatos meccsnézés, szereplés és tartalomgyártás komoly állóképességet igényel.

A két férfi szerint a feladat jóval kimerítőbb, mint amilyennek kívülről látszik. „Én is elfáradtam, Austin is kicsit kimerült, szóval meg kell tanulnunk lépést tartani mindennel, ami történik” – mondta Kevin a BBC-nek. Austin hasonlóan látja: szerinte az egész olyan, mint egy nyári tábor, ahol a napok egy idő után összefolynak.

„Ez tényleg egy maraton. Viszonylag könnyű munka, hiszen egy kanapén ülök és futballt nézek, de fárasztó is, és igyekszem aludni nyolc órát, amikor csak tudok.”

Can you believe the Chief World Cup Watcher is being PAID by @FOXSports?



This looks incredible.



Via IG/timessquarenyc pic.twitter.com/Z8Tb4LLHgR — Kyle Sheldon ⚽️🇺🇸 (@kylesheldon) June 10, 2026

Cserébe a munka bőven tartogat különleges pillanatokat, a páros például argentin barbecue-zás közben látta, ahogy Lionel Messi a labdarúgó-világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett. A torna alatt az éppen pályára lépő országok ételeiből kapnak kóstolót, a meccsek között pedig a Times Square-re özönlő szurkolókkal találkoznak: brazilokkal, norvégokkal és a világ minden tájáról érkező drukkerekkel. Austin szerint ez az egyik legjobb része az egésznek, még ha néha el is felejti, hogy egy üvegkalitkában ül, miközben turisták és járókelők figyelik őket.

Abban, hogy ki nyeri végül a világbajnokságot, a két „főnéző” sem ért egyet. Kevin Spanyolországot tartja a legnagyobb esélyesnek, miközben személyes kötődései miatt az Egyesült Államoknak és Ghánának is drukkol. Austin viszont Norvégiában látja a meglepetés lehetőségét, főként Erling Haaland eddigi játéka miatt.