Két nagyerejű földrengés rázta meg Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek

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Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, épületek omlottak össze a fővárosban, Caracasban. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, de sok a halott.

Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét. Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra. A főváros, Caracas mellett a legsúlyosabban érintett régiók Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo és Falcón államok voltak.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP
Fotó: JACINTO OLIVEROS/AFP

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és a környékén több épület összeomlott, jelentette be szerdán a latin-amerikai ország átmeneti elnöke, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos bejelentések.

„Több tucat épület összeomlott, intenzív mentési munkák zajlanak jelenleg is” - közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a Caracashoz közeli, a földmozgás által leginkább sújtott La Guaira államból jelentett áldozatok száma. Elmondta, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok is érkeznek Venezuelába. Segítséget ajánlott Donald Trump amerikai elnök is.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök televíziós beszédében rendkívüli állapotot hirdetett, és közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Rodríguez azt mondta, hogy az ország fő repülőterét „súlyos károk” miatt lezárták, és bejelentette, hogy a metró- és vonatrendszerek működését leállították. Az iskolai oktatást felfüggesztették. „Azonnali részvétünket küldjük azoknak, akik hozzátartozóikat vesztették el” – tette hozzá Rodríguez. Bejelentette azt is, hogy a helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást.

A fővárosból érkező felvételek szerint több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Caracas egyik kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt mentettek ki. Falcón államban a hatóságok több sérültről és eltűntről számoltak be.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP
Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Diosdado Cabello belügyminiszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet. Közlése szerint a földrengést legalább hét tagállamban érezni lehetett, és további utórengések várhatók. A robbanásveszély csökkentése érdekében több térségben elrendelték a gázszolgáltatás leállítását.

Az USGS automatikus veszteségbecslő modellje a rengések erőssége és a lakott területek közelsége alapján jelentős számú áldozatot valószínűsít, ugyanakkor a venezuelai hatóságok a jelentés készítéséig nem tettek közzé hivatalos adatokat áldozatokról. A rengések több mint 400 ezer lakosú térséget érintettek San Felipe és Puerto Cabello környékén.

A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. (MTI, Guardian)

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