Két nagyerejű földrengés rázta meg Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek

Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, épületek omlottak össze a fővárosban, Caracasban. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, de sok a halott.

Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét. Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra. A főváros, Caracas mellett a legsúlyosabban érintett régiók Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo és Falcón államok voltak.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Fotó: JACINTO OLIVEROS/AFP

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és a környékén több épület összeomlott, jelentette be szerdán a latin-amerikai ország átmeneti elnöke, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos bejelentések.

„Több tucat épület összeomlott, intenzív mentési munkák zajlanak jelenleg is” - közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a Caracashoz közeli, a földmozgás által leginkább sújtott La Guaira államból jelentett áldozatok száma. Elmondta, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok is érkeznek Venezuelába. Segítséget ajánlott Donald Trump amerikai elnök is.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök televíziós beszédében rendkívüli állapotot hirdetett, és közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Rodríguez azt mondta, hogy az ország fő repülőterét „súlyos károk” miatt lezárták, és bejelentette, hogy a metró- és vonatrendszerek működését leállították. Az iskolai oktatást felfüggesztették. „Azonnali részvétünket küldjük azoknak, akik hozzátartozóikat vesztették el” – tette hozzá Rodríguez. Bejelentette azt is, hogy a helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást.

A fővárosból érkező felvételek szerint több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Caracas egyik kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt mentettek ki. Falcón államban a hatóságok több sérültről és eltűntről számoltak be.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Diosdado Cabello belügyminiszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet. Közlése szerint a földrengést legalább hét tagállamban érezni lehetett, és további utórengések várhatók. A robbanásveszély csökkentése érdekében több térségben elrendelték a gázszolgáltatás leállítását.

Az USGS automatikus veszteségbecslő modellje a rengések erőssége és a lakott területek közelsége alapján jelentős számú áldozatot valószínűsít, ugyanakkor a venezuelai hatóságok a jelentés készítéséig nem tettek közzé hivatalos adatokat áldozatokról. A rengések több mint 400 ezer lakosú térséget érintettek San Felipe és Puerto Cabello környékén.

A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. (MTI, Guardian)