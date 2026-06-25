Foci-Vb 2026
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Leomlott lelátó fogadta a svéd válogatottat a dallasi edzőközpontban

foci

Törmelékek és munkagépek előtt készül utolsó világbajnoki csoportmérkőzésére Svédország. A válogatott a dallasi Toyota Stadiumban alakította ki bázisát, a stadiont azonban éppen átépítik.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Graham Potter csapata kedden még egy ép stadionban edzett, szerdán viszont már a bontási munkálatok fogadták őket.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

„Csak arra tudtam gondolni: mi történhetett itt? Tudtommal nem volt vihar”

– mondta a Spiegelnek Besfort Zeneli, a svéd válogatott középpályása. Stefan Pettersson, a válogatott technikai vezetője szerint a játékosok kicsit megdöbbentek, amikor megérkeztek, de ezen kívül semmi probléma nem volt.

„A teljes pályát a megszokott módon használhatjuk. Valamit le akartak bontani, és úgy tűnik, rossz irányba dőlt. Szerencsére senki sem sérült meg.”

A stadion korszerűsítése várhatóan 2028-ra fejeződik be, a beruházás költségét 182 millió dollárra, azaz mintegy 56 milliárd forintra becsülik.

Svédország az F csoport utolsó fordulójában, szombatra virradó éjjel Japán ellen lép pályára a kieséses szakaszba jutásért. Győzelem esetén biztosan bejut a legjobb 32 csapat közé, ha pedig Hollandia ezzel egy időben döntetlent játszik Tunéziával, Svédország csoportelsőként zárja a csoportkört.

F csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Hollandia
2 1 1 0 7 3 4 4
2.
Japán
2 1 1 0 6 2 4 4
3.
Svédország
2 1 0 1 6 6 0 3
4.
Tunézia
2 0 0 2 1 9 -8 0
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