Leomlott lelátó fogadta a svéd válogatottat a dallasi edzőközpontban

Törmelékek és munkagépek előtt készül utolsó világbajnoki csoportmérkőzésére Svédország. A válogatott a dallasi Toyota Stadiumban alakította ki bázisát, a stadiont azonban éppen átépítik.
A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Graham Potter csapata kedden még egy ép stadionban edzett, szerdán viszont már a bontási munkálatok fogadták őket.
„Csak arra tudtam gondolni: mi történhetett itt? Tudtommal nem volt vihar”
– mondta a Spiegelnek Besfort Zeneli, a svéd válogatott középpályása. Stefan Pettersson, a válogatott technikai vezetője szerint a játékosok kicsit megdöbbentek, amikor megérkeztek, de ezen kívül semmi probléma nem volt.
„A teljes pályát a megszokott módon használhatjuk. Valamit le akartak bontani, és úgy tűnik, rossz irányba dőlt. Szerencsére senki sem sérült meg.”
A stadion korszerűsítése várhatóan 2028-ra fejeződik be, a beruházás költségét 182 millió dollárra, azaz mintegy 56 milliárd forintra becsülik.
Svédország az F csoport utolsó fordulójában, szombatra virradó éjjel Japán ellen lép pályára a kieséses szakaszba jutásért. Győzelem esetén biztosan bejut a legjobb 32 csapat közé, ha pedig Hollandia ezzel egy időben döntetlent játszik Tunéziával, Svédország csoportelsőként zárja a csoportkört.
|F csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Hollandia
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2.
|
Japán
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3.
|
Svédország
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4.
|
Tunézia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0