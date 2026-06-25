Ochoa nagy pillanata, dél-afrikai csoda és cseh összeomlás az A csoport zárófordulójában

Mexikó hibátlan mérleggel, három győzelemmel, kilenc ponttal nyerte meg az A csoportot, míg Dél-Afrika nem kis meglepetésre legyőzte Dél-Koreát, és négy ponttal másodikként jutott tovább. Az ázsiaiak három ponttal a harmadik helyen zártak, így még reménykedhet a legjobb harmadik helyezettek egyikének járó továbbjutásban. Csehország pocsék teljesítménnyel, egy ponttal utolsó lett, és búcsúzott a világbajnokságtól.

A házigazda Mexikó az utolsó fordulóban 3–0-ra győzte le Csehországot, és ezzel nemcsak a csoportelsőséget biztosította be, hanem története során először zárt három győzelemmel egy világbajnoki csoportkört. Javier Aguirre csapata Mexikóvárosban folytathatja szereplését a kieséses szakaszban.

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A csehek számára különösen csalódást keltően alakult a zárómeccs. Egy győzelemmel jó eséllyel továbbjuthattak volna, ám játékukból végig hiányzott az átütőerő. Miroslav Koubek szövetségi kapitány meglepetésre kihagyta a kezdőből két rutinos játékosát, Patrik Schicket és Tomás Souceket, csapata pedig nem tudott valódi nyomást helyezni Mexikóra. Csehország támadásban kevés veszélyt jelentett, a második félidőben pedig a mexikói fölény már gólokban is megmutatkozott.

Mateo Chávez az 55. percben szerezte meg a vezetést, majd Julián Quiñones közelről növelte az előnyt. A hajrában Álvaro Fidalgo állította be a 3–0-s végeredményt.

A mérkőzés csúcspontja egyértelműen a hatodik vb-jén szereplő Guillermo Ochoa beállása volt: a 40 éves kapuslegenda az utolsó percekben lépett pályára, összesen 154. alkalommal szerepelt a mexikói válogatottban.

A csoport másik mérkőzésén nem kis meglepetésre Dél-Afrika 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát, ezzel története során először jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A győztes gólt Thapelo Maseko szerezte a 63. percben: bal lábra húzta a labdát, majd pontosan lőtt a jobb alsó sarokba. Hugo Broos együttese fegyelmezett védekezéssel és veszélyes kontrákkal lepte meg a fölényben játszó, de kevés igazi helyzetet kialakító dél-koreaiakat.

Dél-Korea számára különösen fájó vereség volt ez. Hong Mjongbo szövetségi kapitány csak a kispadra nevezte Szon Hungmint, aki végül a szünetben állt be, de ő sem tudott fordulatot hozni. A dél-koreaiak ugyan többet birtokolták a labdát, játékukból hiányzott az élesség, a kulcspasszok rendre pontatlanok voltak. A korai lehetőségek után egyre inkább Dél-Afrika kontrái jelentettek veszélyt, a bekapott gól után pedig Dél-Korea görcsösen próbált egyenlíteni, de nem tudta kiharcolni a második helyhez szükséges pontot.

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Dél-Korea így három ponttal, két vereséggel, és -1-es gólkülönbséggel zárta a csoportkört. A csapatnak már nem a saját kezében van a sorsa, csak abban bízhat, hogy a harmadik helyezettek összevetésében még elegendő lesz a mérlege a továbbjutáshoz. Az Athletic 94 százalékot ad nekik erre.

Mexikó június 30-án egy harmadik helyezett ellen játszik a legjobb 32 között, míg Dél-Afrika Kanadával találkozik majd Los Angelesben június 28-án.