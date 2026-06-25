Többen megsérültek az egy hete átadott, 700 milliós sárvári vízicsúszdákon

700 millió forintot költöttek el a Sárvári Gyógyfürdő új csúszdáira, amelyeket a múlt hétvégén adtak át. Nem sokkal ezután egy időre le is kellett zárni azokat, mert a fürdőzők sorra sérültek meg a csúszdákon, számolt be az ugytudjuk.hu.

A lap beszámolója szerint szerdai sárvári testületi ülésen hangzott el, hogy többen is sérüléseket szereztek a csúszdákban, nem egy esetben kellett mentőt hívni a sérültekhez.

A fürdő megerősítette, hogy valóban volt, akiket mentők láttak el, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a csúszdák kivitelezésénél az üzemeltető minden esetben az érvényben lévő biztonsági előírások betartásával járt el. Az esetek után a csúszdákat egy időre lezárták, majd több tesztelés után ismét kinyitották azokat a látogatóknak. A csúszdákat azonban egyelőre tesztidőszakban működtetik. A jelentés szerint hétfő óta újabb baleset nem történt.