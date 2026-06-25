Vádat emeltek a két kaposvári fiatallal szemben, akik meggyújtották egy hajléktalan ruháját

A Kaposvári Járási Ügyészség vagyon elleni bűncselekmények mellett különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat azzal a két fiúval szemben, akik közül a fiatalabb meggyújtotta egy ember ruházatát, majd bántalmazta, társa pedig minderről videót készített, közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a fiatalabb terhelt 2024 tavaszán két kaposvári üzletből lopott élelmiszereket és szeszes italokat. Valakinek az övtáskáját is ellopták, és az önkormányzat által üzemeltett mosdó pénzgyűjtő automatáját is kifosztották.

A fiatalabb fiú egy használaton kívüli illemhelyről ki akarta zavarni az ott éjszakázó, ittas férfit, ezért először a ruháját, aztán a mellette lévő szemetet gyújtotta meg. Ezt követően a vádlott az oltással foglalkozó férfi hátának dobott egy nehéz fapallót, kövekkel dobálta, és egy tenyérnyi méretű betondarabbal dobta arcon a sértettet.

A kép csak illusztráció. Fotó: Halász Júlia

A vádlott társa mindvégig aktívan részt vállalt a bántalmazásban: gúnyolta és kinevette a sértettet, és videóra is vette a történteket.

A nevelésbe vett fiúk a gondozási helyükön többször rongáltak, szoba- és szekrényajtókat, valamint bútorokat törtek szét, de a fiatalabb a tévékészüléket is tönkretette. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.