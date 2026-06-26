Egy furgonos vette fel a gyanúsítottat üldöző fegyveres rendőrt, így sikerült elkapni a férfit

Egy fegyveres rendőr Kentben épp egy gyanúsítottat üldözött éppen, amikor egy furgonos megállt mellette, és azt kiáltotta neki, hogy szálljon be hátra. A rendőr nem is habozott, és miközben még nyitva volt a furgon tolóajtaja, azt mondta a sofőrnek, hogy haladjon a gyanúsított irányába és csak menjen el mellette. Azért a gyorsan haladó sofőrt figyelmeztette is: „Ne ütközz!”, mire jött a válasz: „Nem fogok ütközni, uram!”. Mindez abból a testkamerás felvételből derült ki, amit a kenti rendőrség osztott meg az X-csatornáján.

A korábban súlyos támadás feltételezett elkövetőjét végül a furgonos segítségével sikerült elfognia a rendőrnek. Később az is látható, ahogy a rendőr kezet fog a sofőrrel és megköszöni a segítséget, mire az autós úgy felelt: „Örülök, hogy segíthettem. Ez elég felemelő volt”.

„A felelősségteljes és közjóléti szellemű sofőr gyors és önzetlen cselekedeteinek köszönhetően a rendőröknek sikerült elfogniuk a veszélyes személyt” – mondta a történtek után Will Lay rendőr-főkapitány. (The Guardian)