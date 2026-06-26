Elkésett a tunéziai csapatkapitány a második félidőről

Nem elég, hogy az egész mezőny leggyengébb csapata volt a tunéziai, a búcsúmeccsükön még egy bizarr incidenssel is észrevétették magukat (itt lehet megnézni). A sima, 3-1-es holland győzelemmel végződő találkozó szünete végén ugyanis csak kilenc tunéziai játékos kecmergett elő az öltözőből, és ők jelezték a játékvezető Katia Garciának, hogy még várjon a kezdő sípszóval. Végül Hannibal Medzsbri előkerült, és a bíró csak ekkor vette észre, hogy még egy tunéziaira várni kell.

Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

A hiányzó ráadásul pont a csapatkapitány, Ellyes Skhiri volt, aki nem tudni, miért, de csak percekkel később jött ki a pályára. Addigra már teljes volt a káosz, és a holland kapitány, Ronald Koeman is kiakadt. Hogy mi történt Skhirivel, arra egyelőre nem érkezett válasz – lehet, hogy akart hagyni valami egyéb nyomot is a tunéziai csapat a gyenge szereplésükön kívül (mint ismeretes, a szövetségi kapitányt, Sabri Lamouchit a svédek elleni első meccs után menesztették). Arról nem is beszélve, hogy Skhirinek még a mezszáma is leesett.